CATANIA – Un furgone frigorifero si è scontrato frontalmente con un autobus di linea della Ferrovia circumetnea a Catania. L’impatto è avvenuto all’incrocio tra viale Fleming e via Milo. L’autista del furgone è rimasto bloccato all’interno della cabina nel mezzo che guidava. Per estrarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno ‘tagliato’ lo sportello. Ha riportato ferite lievi ed è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi.