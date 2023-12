Catania, Sarao va via

Le strade di Manuel Sarao e del Catania si separano ufficialmente. Seguito da alcune società di Serie D (Trapani in testa) ed escluso dalle convocazioni nelle ultime giornate, l’attaccante milanese, come comunicato dalla società, ha risolto consensualmente il contratto che lo legava al club etneo.

Il biennio in rossazzurro di Sarao, che aveva già giocato a Catania in C nel 2020-21, si chiude dopo una stagione e mezza con un bilancio complessivo di 50 presenze e 11 gol (35/9 in D nella scorsa annata, 15/2 in quella in corso).