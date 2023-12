CATANIA – Un ‘dettaglio’ importante salta fuori dalla vicenda della macchina in fiamme in viale Vittorio Veneto ieri mattina: la polizia di Catania ha evitato una tragedia salvando un uomo che stava tentando di spostare un’altra auto avvolta dalle fiamme che si erano propagate. Gli agenti sono intervenuti qualche istante prima che esplodessero pneumatici e cristalli, evitando per un soffio di essere investiti dalle fiamme. L’incendio è stato poi domato dai vigili del fuoco.