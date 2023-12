Catania: furto fallito e fuga nei campi, preso

CATANIA – Sventato a Catania il colpo in una tabaccheria di un’area di rifornimento carburanti di viale Kennedy. I malviventi, raggiunto l’obiettivo in piena notte “equipaggiati” con tanto di scala in ferro e smerigliatrice, si sono messi al lavoro nel retro, iniziando a tagliare le grate in ferro. Chiaramente il forte rumore metallico avrà senz’altro disturbato il sonno di molti residenti, che hanno segnalato al 112 strani movimenti.

In una manciata di minuti, intorno alle 3.40, due equipaggi di carabinieri sono accorsi presso l’area di servizio, dove hanno scorto in lontananza almeno 2 individui, che stavano scappando a piedi nei campi. Sono scattate subito le ricerche, fino ad arrivare in via San Francesco La Rena dove, avendo udito abbaiare insistentemente dei cani, i militari hanno subito spento il motore, restando in silenzio per qualche secondo. La manovra d’appiattamento ha in effetti dato i suoi frutti, perché improvvisamente si è sentito un forte tonfo provenire da un terreno ed è apparsa la sagoma di una persona.

Il fuggitivo è stato circondato e bloccato: si tratta di un 31enne pregiudicato, che aveva gli abiti e le mani completamente sporchi di terra e il giubbotto strappato in più parti. A inchiodarlo ulteriormente in relazione anche i messaggi presenti sul suo cellulare. Nell’area di servizio è stata trovata una scala in ferro, posizionata sul retro in corrispondenza di una finestra, le cui grate in ferro erano già state tagliate in più parti. A terra c’era anche una smerigliatrice a batteria. In corso le indagini per individuare i complici.