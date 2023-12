CATANIA – Gli agenti del commissariato Borgo Ognina di Catania hanno sequestrato un’ingente quantità di fuochi d’artificio abusivamente detenuti. Durante controlli nella zona di viale Libertà e viale Raffaello Sanzio, sono stati individuati alcuni venditori ambulanti intenti a vendere in strada, senza alcuna autorizzazione, materiale pirotecnico di varia natura. Alla vista dei poliziotti si sono dati alla fuga abbandonando tutto il materiale in loro possesso, circa 3 chili di artifizi pirotecnici e materiale esplodente, che è stato immediatamente rimosso e sottoposto a sequestro per la successiva distruzione.