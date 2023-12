CATANIA – Ieri pomeriggio la polizia ha sequestrato un’ingente quantità di fuochi d’artificio abusivamente detenuti. I controlli si sono concentrati nella zona di via Plebiscito dove, all’angolo con via lago di Nicito, un uomo – intento a vendere su strada materiale pirotecnico di varia natura – alla vista dei poliziotti si è dato alla fuga abbandonando tutto il materiale; ovvero 75 confezioni di fuochi d’artificio di vario tipo, appartenenti alla categoria F1 e F2, che seppur di libera vendita venivano venduti in banchetti in mezzo alla strada e quindi senza alcuna autorizzazione.