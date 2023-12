CATANIA – Nel periodo delle festività natalizie nelle aree ricadenti all’interno del perimetro di viale Ulisse, viale Odorico da Pordenone, viale Marco Polo, via Caronda, via Grotte Bianche, via Oberdan, stazione centrale, via Gorizia e fascia costiera fino a Ognina, nel lotto Centro gestito dal consorzio Gema il servizio di raccolta rifiuti porta a porta sarà anticipato alle 18 nei giorni 24 e 31 dicembre. I rifiuti andranno esposti entro quell’ora.