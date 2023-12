CATANIA – Offrire ai giovani siciliani un’opportunità in più per restare nella propria terra, dove poter coltivare quella passione per la musica che altrimenti li costringerebbe a lasciare l’Isola. È l’obiettivo dell’accordo firmato tra il Saint Louis College of Music e la MeO School del maestro Paolo Li Rosi. La scuola di alta formazione musicale, autorizzata dal MUR, con sede a Roma, ha deciso di aprire le sue porte, oltre che a Milano, anche in altre regioni italiane e di puntare sulla Sicilia, scegliendo la provincia di Catania, con le due sedi di Licodia Eubea e San Giovanni La Punta. Canto pop-rock, pianoforte, tastiere, chitarra, basso, batteria, ear training.

Grazie alla convenzione, gli studenti avranno la possibilità di frequentare, a pochi chilometri da casa, il percorso pre-accademico, perfezionare la propria tecnica e iniziare a porre le basi per la loro carriera professionale, per proseguire poi i propri studi nei percorsi accademici di primo e secondo livello del Saint Louis. Un progetto che vede Catania tra le prime quattro realtà italiane scelte dalla celebre scuola di musica.

“Offriamo nuove possibilità a tutti quei ragazzi, tra i 12 e i 17 anni, che vogliano fare della musica un percorso di studi e di vita”, ha spiegato il direttore del Saint Louis College of Music, Stefano Mastruzzi. “Sono orgoglioso di poter dare una chance in più ai giovani della mia terra – ha detto il maestro Paolo Li Rosi, direttore della MeO School – e di alleggerire il peso economico delle famiglie che, per i primi anni, non dovranno sostenere le spese per l’iscrizione e il mantenimento dei figli a Roma”.