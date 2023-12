CATANIA – Un pregiudicato di 41 anni fermato alla guida di una macchina a Catania, in piazza dei Martiri, è stato trovato in possesso di un cacciavite modificato e flessibile, con calamita. L’arnese, che era nel portabagagli, viene spesso utilizzato dai malfattori per facilitare l’apertura di auto. Il 41enne, che non è riuscito a fornire plausibili giustificazioni, è stato denunciato.