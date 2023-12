CATANIA – La scorsa notte la polizia di Catania ha incrociato in via Palermo un uomo a bordo di uno scooter che, alla vista degli agenti, ha accelerato per eludere il controllo. Lo scooterista, fermato in via Marsala, ha opposto resistenza nei confronti dei poliziotti. Solo dopo l’arrivo dei colleghi, e con non poche difficoltà, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e ad accompagnarlo in questura. L’uomo, un pregiudicato catanese 36enne, è risultato destinatario dell’affidamento ai servizi sociali, con l’obbligo di restare nella sua abitazione dalle 19 alle 6. E’ stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, e denunciato per danneggiamento aggravato, in quanto durante la stesura degli atti da parte dei poliziotti ha danneggiato un infisso della camera fermati, e per guida in stato di ebbrezza. Sarà anche segnalato anche per la violazione delle prescrizioni alle quali si trovava sottoposto.