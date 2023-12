CATANIA – Giovedì scorso nel salone di rappresentanza della prefettura di Catania si è svolto il tradizionale scambio di auguri per le festività di fine anno fra il prefetto Maria Carmela Librizzi, i baby sindaci e gli studenti di alcune scuole della provincia, accompagnati dai dirigenti e dal coordinatore dei Consigli comunali dei ragazzi, Giuseppe Adernò. Gli alunni hanno donato al prefetto pensieri sul tema del Natale e addobbi per l’albero allestito nel palazzo del governo. Le orchestre degli istituti comprensivi Parini di Catania e Patti di Trecastagni si sono esibite nell’esecuzione dell’Inno alla gioia e di brani musicali della tradizione natalizia, mentre Alfio Russo, “sindaco metropolitano” di Adrano, ha emozionato i presenti con il suo sax in un’applauditissima versione strumentale di “Imagine” di John Lennon. La tradizionale “Tu scendi dalle stelle” suonata dal giovane Carlo Avellina con la sua cornamusa ha chiuso la festosa mattinata.