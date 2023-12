Capodanno in piazza Duomo a Catania: LIVE

È la notte più attesa dell’anno. A Catania in piazza Duomo, dalle 21 fino a tarda notte, grande festa di musica, intrattenimento e tanto spettacolo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. L’evento “La notte di Capodanno 2024”, organizzato dal Comune di Catania con il sostegno della Regione Siciliana e dell’Ars e con la collaborazione di Puntoeacapo Srl, prevede le performance live di Elena Manuele, Soap e Anna Castiglia. A seguire, fino a mezzanotte, il palco sarà tutto per Mario Biondi&Band. Gran finale con Tananai, poi si ballerà con il dj set di Radio Studio Centrale. A condurre la serata Chiara Esposito e Ruggero Sardo. Diretta tv su Antenna Sicilia dalle 20.30 e live streaming sul nostro sito.