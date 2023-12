Botte agli steward per vedere l’Italia: daspo

CALTANISSETTA – Per cinque anni non potranno accedere in tutti gli impianti sportivi italiani e degli altri Stati membri dell’Unione europea dove si disputano incontri di calcio. E’ quanto prevede il daspo internazionale emesso dal questore di Caltanissetta nei confronti di due gelesi che lo scorso giugno in Olanda hanno aggredito (causando lesioni) gli steward dello stadio De Grolsch Veste di Enschede dove si disputava l’incontro di calcio Spagna-Italia, valido per la competizione Uefa Nations League. I due, che farebbero parte di un gruppo di tifosi italiani ‘estremisti’, erano stati arrestati dalla polizia olandese.