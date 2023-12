Auto caduta da viadotto, grave 17enne

PALERMO – E’ ancora in gravi condizioni il ragazzo di 17 anni rimasto ferito nell’incidente in cui ha perso la vita un ragazzo di 22 anni Michelangelo Aruta. Il 17 enne si trova ricoverato al Trauma Center di Villa Sofia. I due la mattina del 24 dicembre sono volati con la Smart dal viadotto nei pressi di viale Lazio. Aruta è stato sbalzato fuori dalla vettura e poi travolto pare da un mezzo che trasportava giornali. Il conducente del mezzo non se n’è accorto. Ha notato solo successivamente tracce di sangue. L’autista è stato ascoltato dagli agenti della polizia municipale che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. E’ stato accertato che il giovane alla guida era sobrio e il tasso alcolemico era nella norma.