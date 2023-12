Aperta la via: Catania snellisce il lungomare

CATANIA – E’ stata aperta a Catania via Barraco, la strada parallela al lungomare che dovrebbe decongestionare il traffico di piazza Mancini Battaglia. Un percorso lungo quasi un chilometro tra viale Ulisse (circonvallazione) e la rotatoria di via del Rotolo, con l’attraversamento parzialmente in sopraelevata della zona Rotolo-Ognina. Il completamento era atteso da oltre vent’anni.

A collaudare la strada sono stati in scooter il sindaco Enrico Trantino e il suo vice Paolo La Greca. “E’ solo il primo passo di un piano di rinascita che riguarda la rigenerazione del lungomare – ha detto Trantino -, che intanto viene snellito nel traffico da una strada alternativa. Ora la scommessa riguarda la seconda carreggiata, che dobbiamo realizzare procurando i finanziamenti obiettivo a cui siamo vicini e mettere mano contestualmente al progetto del nuovo water front di Ognina, visto che abbiamo già incamerato il finanziamento. Tenuto conto che l’obiettivo finale è rendere pedonale il lungomare in una visione d’insieme, con il completamento del viale Alcide De Gasperi e del sistema infrastrutturale che rivoluzionerà l’intera zona che si affaccia sul mare”.