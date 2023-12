Aci Castello, beccati con 60 chili di marijuana

CATANIA – Gli agenti della sezione Investigativa di Catania hanno arrestato due cittadini albanesi, rispettivamente di 26 e 20 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, infatti, hanno sequestrato ai due uomini 60 chilogrammi di marijuana, 640 grammi di hashish e munizionamento vario. Nel corso delle indagini, i poliziotti avevano saputo che lo stupefacente, destinato al mercato catanese, era nascosto in un immobile del complesso residenziale Corallo di Aci Castello, in via San Gregorio, al civico 132. Durante gli appostamenti hanno notato i movimenti sospetti di due persone, a bordo di due diverse auto, una Dacia e una Fiat Tipo.

Mentre il conducente della Tipo si è diretto verso San Gregorio, pedinato dai poliziotti, il conducente della Dacia è sceso dall’auto con due grossi borsoni, recandosi verso un appartamento. Durante la successiva perquisizione domiciliare, all’interno dei due borsoni rinvenuti, sono stati trovati 48 involucri contenenti 60 chilogrammi di marijuana. Inoltre, nell’appartamento è stato trovato altro stupefacente dello stesso tipo e materiale per il confezionamento. In contemporanea è stata perquisita anche una villetta a San Giorgio appartenente al 26enne, conducente della Fiat Tipo. Qui sono stati trovati 650 grammi di hashish, materiale per il confezionamento uguale a quello rinvenuto in via San Gregorio nonché munizionamento detenuto illegalmente. I due sono stati arrestati.