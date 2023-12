A San Berillo arriva la cavalleria

CATANIA – Polizia a cavallo e con i cani a San Berillo. Continuano i controlli nel quartiere catanese, alla ricerca di droga nascosta in anfratti murari e di altre situazione di illegalità. In piazza Spirito Santo è stato individuato e sanzionato un parcheggiatore molesto, colto sul fatto dagli agenti mentre infastidiva gli automobilisti con pressanti richieste di denaro. Due negozi sono stati multati per occupazione abusiva di suolo pubblico. Complessivamente sono state identificate 128 persone, con 22 sanzioni al codice della strada; un automobilista è stato trovato alla guida sprovvisto di patente.

