A Picanello 6.500 mq per lo sport e il tempo libero

CATANIA – Un’altra area a verde attrezzata per lo svago e il tempo libero è stata consegnata ai cittadini di Catania, stavolta nel quartiere di Picanello, in via Villa Glori, un’area complessiva di 6.500 mq, con l’installazione di numerosi attrezzi sportivi, arredi smart e giochi per bambini. Realizzato un altro progetto che rientra nel piano dell’utilizzo strategico dei fondi comunitari del Pon Metro con i quali, anche in questo popoloso quartiere di Catania, è stato possibile creare una vera e propria area polivalente attrezzata, distinta in zone per il fitness e il calcetto; spazi per la sosta e il tempo libero; un’intera porzione destinata ai più piccoli, preziosa anche come luogo di aggregazione e condivisione per i cittadini di ogni età.

“Siamo molto soddisfatti di aver potuto riqualificare un’altra area, proprio nel cuore di un quartiere storico come Picanello, grazie ai fondi del Pon Metro 2014-2020 – ha commentato l’assessore Sergio Parisi -. Consegniamo ai cittadini un’area ricca di attrezzature sportive, per bambini, sistemata con arredi di nuova generazione e un campetto per il calcio, completamente rigenerato con materiali di ultima produzione. Anche l’area polivalente di via Villa Glori rientra nel progetto ‘Catania Spazio Sport’, voluto dalla precedente amministrazione del sindaco Pogliese e che prosegue grazie all’amministrazione del sindaco Enrico Trantino, il supporto della Giunta, del Consiglio comunale e del Consiglio circoscrizionale”.