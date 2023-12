A Catania spariscono i tombini

“Che sia dovuto a furti o eventuali danneggiamenti, la sparizione di tanti tombini dalle strade e dai marciapiedi di Catania non può lasciare indifferente questa amministrazione”. E’ il consigliere comunale Andrea Cardello a sollevare la questione: “L’ultimo caso che mi è stato segnalato riguarda il centralissimo viale Vittorio Veneto – afferma – in pieno passaggio pedonale, con fili scoperti e la solita spazzatura che ha trasformato il tombino in un cassonetto dei rifiuti. E’ vero che sono state poste delle transenne per segnalare ai catanesi il problema ma non si può andare avanti con soluzioni provvisorie”.

Già nei mesi precedenti erano stati segnalati furti di tombini in alcune zone periferiche di Catania. “In molti casi le buche sono evidenziate con le transenne o con i new jersey ma il rischio che possano verificarsi incidenti stradali o brutte cadute è continuo. Proprio in questo periodo dell’anno, con le festività natalizie e la corsa all’acquisto, l’attenzione delle forze dell’ordine e di Palazzo degli Elefanti dev’essere massima”, conclude Cardello.

