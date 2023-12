PALERMO – Nato l’11 dicembre 1922, il vice brigadiere Antonio Monterosso è stato nell’arma e ha vissuto da carabiniere 36 anni di onorato servizio. Il militare, che negli anni ’40 del secolo scorso ha prestato servizio nella benemerita, ha festeggiato il suo 101esimo compleanno. A porgergli gli auguri presso la sua abitazione, a nome di tutti i carabinieri, è stato il comandante provinciale di Palermo, il generale di brigata Luciano Magrini, accompagnato da alcuni militari in servizio. Grande è stata la commozione del festeggiato, ricordando qualche aneddoto dei suoi anni passati in servizio e da reduce di guerra. Non è mancato un brindisi e un regalo, un Crest con lo stemma araldico dell’Arma dei carabinieri, per i servizi offerti alla divisa e allo Stato.