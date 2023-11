Vestiti e profumi in borsa, presi tre ladri

CATANIA – Sperando di eludere la sorveglianza di un negozio di via Etnea, un catanese di 48 anni ha cercato di impadronirsi di diversi capi di abbigliamento e di alcuni profumi. Ma la vigilanza dell’esercizio commerciale, notato l’atteggiamento sospetto dell’uomo, ha chiamato la polizia. Gli agenti intervenuti sul posto hanno fermato il catanese e lo hanno portato in questura. Per lui è scattata la denuncia per tentato furto aggravato, mentre la refurtiva è stata restituita al titolare dell’attività. Una vicenda simile, sempre ieri, si è sviluppata in un noto centro commerciale del Catanese. In questo caso, sono state indagate due donne catanesi di 20 e 40 anni, anche loro fermate dal personale della sicurezza e trovate in possesso di abiti e profumi che avevano tentato di portar fuori dal negozio senza pagare. Gli agenti, intervenuti, hanno identificato le due donne, anche loro denunciate per tentato furto aggravato in concorso.