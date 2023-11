Vendita smartphone online: maxi evasione

PALERMO – I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno scoperto una ditta individuale nel commercio online di prodotti di telefonia che, tra il 2017 e il 2018, aveva totalizzato ricavi, mai dichiarati, per 11,7 milioni di euro. Il titolare dell’impresa, secondo le indagini delle Fiamme gialle, per sfuggire al fisco aveva chiuso l’attività già nei primi mesi del 2019. I controlli eseguiti da militari del nucleo operativo metropolitano del gruppo di Palermo, grazie alla ricostruzione dei flussi di acquisto e vendita degli smartphone, core business dell’azienda, avrebbero permesso di ricondurre a tassazione l’intero ammontare degli introiti dell’attività commerciale. Sono stati anche controllati i movimenti bancari e quantificare le imposte evase. Il commerciante è stato denunciato per aver nascosto le scritture contabili per impedire la ricostruzione dei profitti e per avere evaso imposte rispetto a quanto infedelmente dichiarato.