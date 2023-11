Turista agitato in hotel: ha un coltello in tasca

ACI CASTELLO (CATANIA) – Sono intervenuti in tempo i carabinieri di Acireale che, al termine di una discussione che sarebbe potuta degenerare, hanno trovato un uomo in possesso di un coltello a serramanico. Tutto è partito dalla segnalazione arrivata la scorsa notte al 112 da parte del receptionist di un albergo di Aci Castello che aveva un diverbio in corso con un ospite della struttura. I carabinieri hanno raggiunto subito l’hotel, dove ad attenderli nella hall c’era il receptionist il quale ha spiegato ai militari che la discussione era scaturita da un richiamo a quell’ospite, causa del suo tono di voce troppo alto, con cui aveva disturbato gli altri ospiti.

Il turista, un 47enne campano in vacanza nel centro costiero da alcuni giorni, nella foga di spiegare la sua versione dei fatti ha ripreso a inveire contro il receptionist, tentando di raggiungerlo come se volesse aggredirlo. Considerato lo stato di agitazione del turista, evidentemente in preda all’assunzione di alcol, i militari lo hanno ricondotto alla calma, e nel trattenerlo si sono resi conto di un rigonfiamento in prossimità della tasca della felpa. Quindi i militari lo hanno perquisito e hanno trovato nella sua tasca un coltello, della lunghezza di 20 cm, di cui 8 di lama, che è stato immediatamente sequestrato dai carabinieri. Il 47enne è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.