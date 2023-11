“Ti finisce come a quella della tv”

PRIOLO GARGALLO (SIRACUSA) – A Priolo Gargallo è finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico un uomo di 64 anni che aggrediva verbalmente, pedinava e molestava l’ex compagna. “Se non torna con me le finisce come a quella di cui stanno parlando in televisione”, diceva riferendosi alla vicenda di Giulia Cecchettin.

A Siracusa è arrivato invece un ammonimento del questore nei confronti di un 39enne che si era reso responsabile di episodi di violenza nei confronti dell’ex fidanzata. La donna era stata notata dall’equipaggio di una volante mentre si trovava in lacrime nella sua auto in compagnia dei figli minori, avuti da una precedente relazione. Aveva sul volto una vistosa ecchimosi. Ha raccontato che l’ex compagno poco prima l’aveva colpita con un pugno mentre si trovavano nell’appartamento di lei.