Stm, accordo dopo 30 ore di trattative: salari aumentati e 700 assunzioni

CATANIA – Salario, occupazione, welfare, orario di lavoro e partecipazione, tutele migliorate con l’accordo 2024-2026 firmato a Monza questa notte dopo oltre 30 ore di serrato confronto tra STMicroelectronics e i sindacati. Già da gennaio l’aumento della retribuzione fissa per tutti i 5.233 dipendenti del sito catanese dell’azienda, che a regime porterà 1.000 euro annui; quasi raddoppiato il valore del premio di risultato, che in tre anni salirà a 5.500 euro; e già a marzo saranno riconosciuti anche 700 euro in flexible benefit.

“Per il sito di Catania – dice la Fim Cisl – confermato il piano industriale con gli investimenti in corso per realizzare la fabbrica di carburo di silicio che porterà 700 nuove assunzioni. Definito un percorso di stabilizzazione occupazionale per i cosiddetti Summer job con contratto a termine. Dall’1 gennaio i lavoratori potranno versare il 100% delle loro quote welfare al fondo nazionale pensione complementare Cometa, mentre il 10% di contributo di solidarietà sarà a carico dell’azienda”.

Costituite commissioni paritetiche nazionali sui temi dell’organizzazione del lavoro e delle pari opportunità. Potranno essere costituite anche a livello locale. Rafforzato il ruolo del coordinamento sindacale nazionale. Prevista anche per i lavoratori di Catania la possibilità di accedere a programmi di colonie estive per i figli tra i 6 e 16 anni. Saranno rafforzati i servizi della “piattaforma welfare” con prestazioni sociali. Nei prossimi giorni saranno calendarizzate le assemblee con i lavoratori per l’approvazione definitiva.

“È stata una trattativa fiume – afferma Pietro Nicastro, segretario generale della Fim Cisl Sicilia – che ha permesso di sottoscrivere un contratto integrativo aziendale importante dal punto di vista salariale e normativo, come pochi nel panorama nazionale delle aziende metalmeccaniche. Un giusto riconoscimento per i lavoratori della Stmicroelectronics che in questi ultimi anni hanno permesso all’azienda di raggiungere fatturati strabilianti. Ora è necessario continuare con gli investimenti, perché il settore dei semiconduttori è in forte espansione e determina una esponenziale crescita economica di Paesi come il nostro. Investimenti epocali che non vanno assolutamente sottovalutate dalle politiche industriali”.