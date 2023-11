Spacciava in scooter senza patente e assicurazione

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un 31enne pregiudicato catanese per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un posto di controllo serale in piazza della Repubblica, gli agenti hanno fermato uno scooter con a bordo un uomo e una donna, ma il conducente, particolarmente insofferente al controllo, nel prendere i documenti di identità contenuti all’interno di un marsupio, con uno scatto repentino e cercando di non farsi vedere, ha estratto una busta trasparente gettandola a terra. Ai poliziotti, però, non è sfuggita la scena e hanno immediatamente recuperato la busta trovando 21 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 7 grammi.

Inoltre, nascosti sotto la sella dello scooter, hanno scoperto altre 20 dosi di marijuana per circa 75 grammi e 80 euro in banconote di piccolo taglio, provento dell’attività di spaccio. Ulteriori accertamenti hanno fatto emergere che l’uomo era sottoposto alla sorveglianza speciale e che non aveva mai conseguito la patente di guida, che il mezzo era privo di copertura assicurativa e sottoposto a fermo amministrativo. Il 31enne è stato arrestato mentre droga, denaro e scooter sono stati sequestrati.