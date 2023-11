Sosta selvaggia e corsie vietate: la movida catanese costa cara

CATANIA – Massiccia presenza di tutte le forze di polizia ieri sera nelle zone della movida catanese. Presidiata un’area compresa tra piazza Vincenzo Bellini, via Antonino Di Sangiuliano, via Landolina e via Coppola, una seconda area tra piazza Federico di Svevia e zone limitrofe e infine un’area che comprende via Gemellaro, via Santa Filomena, via Umberto, via Pacini e piazza Carlo Alberto.

Complessivamente sono stati controllati 153 persone e 127 veicoli, tra cui molti ciclomotori: 114 le multe (40 per sosta vietata, 30 per conducenti che percorrevano indebitamente le corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici). Per 3 locali è stata contestata l’occupazione abusiva del suolo pubblico.