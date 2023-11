SIRACUSA – I carabinieri di Siracusa hanno arrestato un uomo di 39 anni, senza fissa dimora, per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto d’indicazioni sulla propria

identità personale. I militari sono intervenuti in una nota catena di fast food della città, perché un tunisino, in evidente stato di alterazione psicofisica, presumibilmente dovuta all’assunzione di alcool, diceva di essere stato derubato del cappello e pretendeva dalla responsabile dell’esercizio commerciale la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza.

All’invito della donna di sporgere prima denuncia, l’uomo è andato in escandescenza, inveendo e minacciando i clienti e i carabinieri giunti sul posto. Il 39enne che rifiutava di fornire indicazioni sulle proprie generalità, è stato immediatamente immobilizzato. L’uomo, su cui gravava un decreto di espulsione, dopo le formalità di rito è stato trasferito presso il carcere “Cavadonna” di Siracusa.