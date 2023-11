CATANIA – Ancora spari a Catania. Un uomo di 21 anni, incensurato, è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco ad una gamba nella tarda serata di ieri a San Giovanni Galermo. Non è in pericolo di vita. Il ventunenne è stato portato al Policlinico da un amico che lo ha trovato sul ciglio della strada nei pressi di un chiosco in via Ustica. Indaga la polizia.