San Berillo, murata l’alcova

CATANIA – Stamattina a Catania la polizia è tornata nel quartiere di San Berillo Vecchio, dove nei giorni scorsi era intervenuta ripetutamente per effettuare perquisizioni. Stavolta in via Caramba gli agenti si sono concentrati su un edificio in apparente stato di abbandono all’interno del quale si erano rifugiate di notte alcune donne per eludere uno dei recenti controlli. Tre stanze dell’appartamento erano state arredate con letti e sedie, per adibirlo a luogo di prostituzione. Inoltre era stato constatato l’allaccio abusivo alla rete elettrica. All’esterno c’era un lucchetto in ferro con cui chiudere l’ingresso.

Per rendere l’edificio inaccessibile il commissariato ha richiesto e ottenuto l’intervento della società proprietaria dell’immobile, che alcuni mesi fa aveva presentato denuncia. Così gli agenti hanno accompagnato gli operai della ditta a cui sono stati affidati i lavori di chiusura, attraverso un muro.