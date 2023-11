Salumi sospetti: multa salata al paninaro

CATANIA – I carabinieri collaborati dai colleghi del Nas hanno effettuato numerosi controlli sia ai chioschi che ai noti “paninari”, lungo la strada che conduce verso l’aeroporto di Catania. Il titolare di un camion dei panini ambulante è stato sanzionato con una multa di 2.700 euro, poiché sprovvisto delle autorizzazioni amministrative e per occupazione abusiva del suolo pubblico, in quanto aveva collocato tavolini e sedie di plastica davanti alla sua attività, pur non avendo la licenza comunale per occupare la sede stradale.

In aggiunta, ad aggravare ulteriormente la sua posizione, il ritrovamento nei frigoriferi da parte del Nas, di 5 kili di salumi, tra prosciutti, salami e mortadelle, privi di bollatura sanitaria e tracciabilità, che per questo motivo sono stati sequestrati per la successiva distruzione.