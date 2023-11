Rivendita di frutti di mare trasformata in ristorante

CATANIA – Il titolare di una rivendita di frutti di mare di via Dusmet, vicino Villa Pacini, è stato sanzionato per seimila euro dalla polizia perché l’attività, autorizzata per la semplice vendita al dettaglio, era stata trasformata in un ristorante che occupava un’ampia area di suolo pubblico con sedie e tavoli per i clienti.

All’uomo è stata contestata la mancanza di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e l’occupazione abusiva di suolo pubblico con nove tavoli e 31 sedie. Sedie e tavoli sono stati immediatamente rimossi e sequestrati, così come il rimorchio e le attrezzature utilizzate senza autorizzazione per la preparazione e la vendita del cibo.