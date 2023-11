Rave party di mattina alla Plaia, spunta la polizia

CATANIA – Domenica mattina la polizia ha interrotto un rave party organizzato alla Plaia di Catania. Mentre erano impegnati in un controllo in viale Kennedy, gli agenti hanno avuto notizie di un raduno musicale non autorizzato nelle vicinanze; diverse persone infatti avevano sentito canzoni che provenivano dai boschi nei paraggi del lungomare. All’altezza della spiaggia libera nr. 2 hanno avuto conferma delle informazioni ricevute, sentendo della musica in lontananza.

I poliziotti hanno raggiunto il parcheggio pieno di macchine e su un terrapieno hanno visto alcuni ragazzi, delle casse acustiche di grandi dimensioni e un gruppo di alimentazione. Così hanno fermato i giovani presenti e li hanno identificati, individuando il probabile organizzatore del rave party e sequestrando il sistema di amplificazione e il gruppo elettrogeno che lo alimentava. L’evento è stato immediatamente interrotto e tutti i partecipanti sono stati invitati a lasciare l’area.