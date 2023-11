Punto da uno strano pesce, soccorso in mare

CATANIA – Questa mattina la sala operativa della capitaneria di porto di Catania ha ricevuto dall’equipaggio di un peschereccio una richiesta urgente di evacuazione medica per un membro dell’unità da pesca colto da un malore, a seguito della puntura subita da una specie di pesce.

Il peschereccio si trovava a circa 10 miglia dalle coste catanesi e la motovedetta della guardia costiera lo ha raggiunto per prelevare il marinaio per un rapido rientro nel porto di Catania al fine di poter dare – nel più breve tempo possibile – la necessaria assistenza medica. L’uomo, una volta a terra, è stato soccorso e portato per le cure mediche necessarie all’ospedale San Marco di Catania.