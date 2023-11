Prima la lite, poi lo investe e scappa

TORTORICI (MESSINA) – I carabinieri di Tortorici hanno arrestato, in flagranza, un ragazzo di 21 anni per tentativo di omicidio. A seguito di una richiesta pervenuta al 112, i carabinieri sono intervenuti in un locale pubblico dove era stata segnalata una lite in cui era rimasta ferita una persona. Alcuni testimoni e filmati estrapolati dalle telecamere di sorveglianza, hanno consentito di risalire all’identità del giovane che dopo una violenta lite, innescata per futili motivi con un coetaneo, avrebbe investito la vittima con un mezzo per poi darsi alla fuga. Trasportato da alcuni passanti nel pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello, il ferito è stato sottoposto alle cure sanitarie con una prognosi di 30 giorni. L’aggressore si trova ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.