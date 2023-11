AGRIGENTO – Un marocchino di 33 anni, residente ad Agrigento, è finito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dopo che è stato preso a bottigliate in testa lungo la scalinata di discesa Bianchini, vicino via Atenea. A scagliarsi contro di lui sono stati, a quanto pare, tre migranti. L’uomo ha riportato un trauma cranico, contusioni ed escoriazioni, ma non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.