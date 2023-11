Pochi parcheggi, troppi parcheggiatori

CATANIA – Lotta all’abusivismo a Catania, soprattutto per quanto riguarda i parcheggiatori abusivi che si piazzano in ogni angolo della città chiedendo denaro agli automobilisti per “controllare” l’auto. In piazza Federico di Svevia gli agenti hanno colto sul fatto due persone che esercitavano l’attività di parcheggiatore abusivo.

I due uomini, a cui sono state applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada, sono stati allontanati dalla piazza. Altri due parcheggiatori abusivi sono stati individuati e fermati in Viale Fleming, vicino l’ospedale San Luigi. Anche nei loro confronti, i poliziotti hanno applicato le sanzioni previste.