Palermo, arriva il secondo ko di fila

Seconda sconfitta di fila per il Palermo che perde anche la sua imbattibilità esterna e deve arrendersi alla Sampdoria che vince per 1-0. A decidere la partita il gol su calcio di rigore di Borini allo scadere del primo tempo. Prestazione sotto tono della squadra di Eugenio Corini che fa un netto passo indietro rispetto alle ultime uscite. Corini schiera Gomes a centrocampo con Henderson e Segre; in attacco torna dal primo minuto Brunori in mezzo con Insigne e Di Francesco; in difesa davanti al portiere Pigliacelli giocano Mateju, Lucioni, Ceccaroni e Lund (foto Facebook Palermo Fc).

Il primo tempo è tutto di marca blucerchiata, Pigliacelli ha il suo bel da fare sin dalle prime battute: prima esce per rinviare su un rimpallo proprio dopo il calcio d’inizio, poi, dopo il palo al 3′ colpito dall’ex Kasami, deve respingere sul tiro di Viera dalla distanza. La superiorità delle occasioni create dalla Sampdoria si concretizza allo scadere del primo tempo, al 44′, con il gol di Borini. L’attaccante si vede respingere il calcio di rigore concesso per fallo di Lucioni su Esposito, ma arriva prima sulla respinta e ribadisce in gol.

Nel secondo tempo la Sampdoria si chiude a protezione del vantaggio, il Palermo mantiene uno sterile possesso palla senza mai brillare in iniziativa. Corini prova a inserire Mancuso al posto di Insigne, poi Valente e Soleri per Henderson e Di Francesco, quindi Aurelio per Lund e Stulac per Gomes. La trama della partita però è sempre la stessa e tiri in porta non se ne vedono fino ai minuti di recupero, quando Mancuso e Soleri costringono il portiere doriano Stankovic a sporcarsi i guanti per salvare il risultato.

SAMPDORIA-PALERMO 1-0

SAMPDORIA (4-3-1-2): Stankovic 7.5; Depaoli 6.5, Ghilardi 6, Gonzalez 6, Giordano 6; Kasami 6.5, Yepes 6 (49′ st Girelli sv), Vieira 7; Verre 6.5 (20′ st Askildsen 6); Esposito 6 (34′ st De Luca sv), Borini 6.5. In panchina: Ravaglia, Panada, Ricci, De Luca, Conti, La Gumina, Buyla, Langella, Stojanovic, Delle Monache. Allenatore: Pirlo (squalificato, in panchina Baronio 7).

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli 7; Mateju 5.5, Ceccaroni 6.5, Lucioni 5, Lund 6 (36′ st Aurelio sv); Segre 5.5, Gomes 6 (35′ st Stulac sv); Di Francesco 5.5 (22′ st Soleri 6), Henderson 5.5 (21′ st Valente 6), Insigne 6 (11′ st Mancuso 6.5); Brunori 6. In panchina: Desplanches, Kanuric, Graves, Marconi, Buttaro, Nedelcearu. Allenatore: Corini 5.5.

ARBITRO: Doveri di Roma 6.

RETI: 44′ pt Borini.

NOTE: spettatori 22.000 circa. Ammoniti: Verre, Nedelcearu, Yepes, Borini, Mateju, Ghilardi. Angoli: 2-8. Recupero: 3′; 5′