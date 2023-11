PALERMO – I poliziotti del commissariato di Brancaccio hanno eseguito un controllo a casa di un uomo residente a Misilmeri, titolare di licenza di fuochista, il pirotecnico che si occupa dell’accensione di fuochi artificiali. All’interno del suo garage sono state trovate 13 batterie di fuochi artificiali, e dentro casa, nascosti tra bagno, camera da letto e ripostiglio, altri giochi pirici per un totale complessivo superiore a 14 Kg di massa attiva. Gli artifizi pirotecnici ritrovati erano detenuti illecitamente in quanto contenenti al loro interno materiale esplodente per un peso netto superiore al limite consentito dalla legge. I fuochi pirici sono stati posti sotto sequestro, mentre l’uomo è stato denunciato a piede libero.