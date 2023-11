BAGHERIA (PALERMO) – E’ morto in ospedale Matteo Sanfilippo, 89 anni, l’anziano investito da un furgone in via Mattarella a Bagheria. L’incidente è avvenuto lo scorso 3 novembre. Le condizioni del pensionato sono apparse subito gravi. Trasportato all’ospedale Civico l’uomo è morto nel reparto di terapia intensiva. L’anziano abitava nella vicina Porticello e quel giorno era uscito di casa per recarsi in un negozio di elettronica. Era sceso dalla macchina e stava attraversando sulle strisce quando è stato investito dal furgone. Sanfilippo era caduto sull’asfalto battendo la testa.