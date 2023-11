Vigili del fuoco e forestali sono stati impegnati anche oggi nello spegnimento di alcuni incendi divampati in provincia di Palermo. Macchia mediterranea andata in fiamme nella zona di Partinico, Cinisi, zona industriale di Termini Imerese e nel territorio di Villafrati. Le squadre antincendio sono state impegnate per proteggere le abitazioni e le azienda agricole minacciati dai roghi.