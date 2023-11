PACE DEL MELA (MESSINA) – Nei giorni scorsi, i carabinieri di Pace del Mela hanno denunciato un 72enne, già noto alle forze dell’ordine, per incendio doloso. In seguito a una segnalazione, i militari sono intervenuti in località Giammoro di Pace del Mela, per un incendio. Localizzate le fiamme che rischiavano di propagarsi nel vicino centro abitato, i militari hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo. Sulla base delle dichiarazioni rese da testimoni e anche attraverso l’analisi delle immagini di un sistema di videosorveglianza, si è riusciti a risalire al 72enne quale presunto autore del rogo. Dalle immagini analizzate, infatti, si vede l’uomo nel momento in cui si china per appiccare il fuoco, utilizzando verosimilmente un innesco, visto che la combustione avviene in maniera immediata e sviluppa delle fiamme che poi si propagano attraverso un canneto. Dal video si nota anche il 72enne che subito dopo aver appiccato il fuoco si allontana alla guida di un’auto la cui targa ha permesso di risalire alla sua identità. Il riscontro dei filmati acquisiti ha permesso ai militari di constatare la corrispondenza degli indumenti del 72enne nel momento in cui appicca il fuoco, con quelli indossati quando è stato rintracciato.