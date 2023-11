Pablo va dritto in bagno e scova insalatiere di ‘erba’

ACIREALE (CATANIA) – La polizia di Acireale ha arrestato un 23enne per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato con le unità cinofile antidroga, hanno eseguito una perquisizione a Piano D’Api, frazione di Acireale, del giovane, con precedenti per reati di droga. Fatto ingresso nell’appartamento, il cane Pablo ha puntato con decisione verso una porta chiusa a chiave. Una volta aperta, nella stanza adibita a bagno sono state trovate 4 insalatiere contenenti quasi un chilo di marijuana. La perquisizione è stata estesa alle restanti stanze, tra cui il salotto, dove sono stati trovati due bilancini elettronici di precisione e pezzi di carta stagnola per il confezionamento delle dosi. Nel balcone, invece, è stata trovata una pianta di cannabis già fiorita. Il giovane è stato portato nella casa circondariale di Catania. GUARDA LE FOTO