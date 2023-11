PANTELLERIA (TRAPANI) – Un pescatore è stato salvato a Pantelleria dalla guardia costiera. E’ arrivata in mattinata la segnalazione di un uomo finito in acqua davanti al faro di Punta Spadillo: è intervenuta la motovedetta in servizio nell’isola che, nonostante le proibitive condizioni meteo marine, con onde alte fino a 4 metri è arrivata in zona. I militari hanno individuato il naufrago in acqua e si sono tuffati in mare per recuperarlo.