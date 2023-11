Notte di pioggia, automobilisti soccorsi dai pompieri

PALERMO – Notte di pioggia e di allagamenti nel Palermitano, dopo settimane senza precipitazioni. In alcune zone nel capoluogo e in provincia le strade si sono trasformate in torrenti, costringendo i vigili del fuoco a intervenire per liberare gli automobilisti bloccati nelle auto in via Ugo La Malfa, via Re Ruggero e, soprattutto, nelle borgate di Mondello e Partanna, in via Galatea e viale dell’Olimpo.

Sempre nel capoluogo siciliano, auto bloccate anche in via Ernesto Basile, in piazza Indipendenza e via Imera. I pompieri sono stati impegnati anche per diversi interventi di distacco d’intonaco e infiltrazioni d’acqua nelle abitazioni. Il sottopasso di via Belgio si è allagato e l’app dell’Amap ha registrato il problema attraverso i sensori installati proprio per segnalare la presenza di acqua alta. Il transito dei mezzi è stato così bloccato.

A Catania, nonostante il maltempo abbia provocato pioggia e forte vento, fortunatamente non sono stati registrati gravi danni a persone o cose, così come confermato di vigili del fuoco etnei. Sono state poco più di trenta le richieste di soccorso ricevute, la maggior parte riguardanti alberi pericolanti e dissesti statici. Oltre l’area metropolitana di Catania, coinvolte le zone di Acitrezza, Acicastello e Biancavilla.