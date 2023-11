Neonata dimessa dal pronto soccorso: dopo due giorni muore

PALERMO – La Procura di Palermo ha disposto l’autopsia sul corpo di una bimba di undici giorni morta il 4 novembre all’ospedale dei Bambini. I pm hanno aperto una indagine d’iniziativa dopo la notizia del decesso. La famiglia della piccola ha raccontato che, dopo una gravidanza andata avanti senza particolari problemi, la bimba, venuta alla luce con parto cesareo, stava bene.

Solo dopo una settimana sono comparsi pallore e difficoltà respiratorie che hanno spinto i genitori a portarla al pronto soccorso. La neonata è stata dimessa perché i medici dopo averla sottoposta a elettrocardiogramma e visita cardiologica generale, radiografie al torace, esami del sangue, non hanno riscontrato patologie. A distanza di 48 ore una nuova corsa in ospedale. Ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. La Procura di Palermo, che ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche, ha aperto un procedimento penale a carico di ignoti ipotizzando il reato di omicidio colposo.