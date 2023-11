Nel weekend arriva l’inverno in Sicilia

Dopo un primo assaggio di maltempo con l’allerta arancione diramata in tutta la Sicilia e una notte caratterizzata da perturbazioni atmosferiche ovunque, con forti raffiche di vento, per le prossime ore le pressioni medio-alte che interessano la Sicilia determineranno tempo stabile e perlopiù soleggiato con ampi rasserenamenti pomeridiani. Nello specifico, per venerdì, gli esperti di 3B Meteo, prevedono sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale ionico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata. Sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata e sulle zone interne nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata. Venti deboli meridionali in attenuazione e in rotazione a settentrionali.

Nelle prossime 24-36 ore un minimo di bassa pressione di matrice afro-mediterranea si approfondirà tra la Tunisia e Malta, richiamando un flusso di correnti umide e perturbate dai quadranti sud-orientali su Calabria e Sicilia. La circolazione depressionaria abbandonerà il Sud Italia venerdì 24 novembre, lasciando spazio al ritorno di ampie schiarite e ad un assai fugace rialzo termico. A seguire, tra il pomeriggio del 25 e le prime luci del 26 novembre, un’irruzione fredda di lontana origine artica farà capolino sull’Italia a partire dal basso versante adriatico, accompagnata da nuovi rovesci, un repentino rinforzo delle correnti settentrionali e un deciso calo delle temperature, che si porteranno temporaneamente al di sotto delle medie climatiche. Il prossimo weekend assumerà, dunque, connotati invernali, tra annuvolamenti irregolari e schiarite, rapidi rovesci sulle regioni tirreniche, le prime nevicate fino a quote medio-basse sull’Appennino e una forte ventilazione di Maestrale, Tramontana e Grecale.