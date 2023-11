Nel bar di Paternò dolci senza tracciabilità

PATERNO’ (CATANIA) – I carabinieri di Paternò, col supporto del Nas di Catania, durante controlli a bar, chioschi e luoghi di aggregazione hanno sanzionato il titolare di un noto bar pasticceria del centro, nel cui laboratorio sono stati trovati 50 chili di prodotti dolciari privi di etichettatura e tracciabilità. Pertanto il pasticcere è stato colpito da una multa salata dell’importo di 3.500 euro e i prodotti non tracciati sono stati immediatamente sequestrati per lo smaltimento.

Durante i controlli, i militari, nei pressi di un bar, hanno fermato una macchina con a bordo due gemelli quarantenni che, da accertamenti, sono risultati entrambi agli arresti domiciliari per una condanna per spaccio di stupefacenti. I due, dunque, anziché rispettare gli obblighi imposti, si trovavano a passeggio per la città. Riaccompagnati i due al loro domicilio, è stata avviata una perquisizione, nel corso della quale sono stati trovati 17 involucri in cellophane, contenenti marijuana, nascosti tra i vestiti nell’armadio della loro camera da letto. Entrambi i fratelli sono stati dunque denunciati sia per l’evasione, sia per la detenzione ai fini di spaccio della droga.