MUSSOMELI (CALTANISSETTA) – Un uomo di 49 anni è stato denunciato dai carabinieri per incendio boschivo, dopo essere stato sorpreso dai volontari del Wwf mentre appiccava il fuoco alla vegetazione. E’ successo mercoledì pomeriggio a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. L’uomo, un agricoltore della zona, è stato sorpreso lungo la sp38 (Mussomeli-Caltanissetta), nelle vicinanze del bivio “Torretta”, in un’area demaniale a ridosso del fiume “Salito”, mentre appiccava incendi in diversi punti dando alle fiamme la vegetazione, costituita per lo più da macchia mediterranea. L’accendino utilizzato per appiccare i roghi è stato sequestrato. I carabinieri sono intervenuti sul posto a seguito della segnalazione di alcune guardie del Wwf.