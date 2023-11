Minacce e 60 telefonate al giorno: arrestato stalker

CALTANISSETTA – I carabinieri di Caltanissetta hanno arrestato un 57enne per stalking nei confronti di una donna di 30 anni. Secondo quanto raccontato dalla donna, il 57enne, a partire dal mese di luglio, dopo un periodo in cui tra i due c’era stata una semplice amicizia, aveva cominciato a chiederle esplicitamente di avere rapporti sessuali. Richieste che erano state sempre respinte dalla trentenne. L’uomo aveva iniziato a offenderla con parole sempre più volgari e aggressive. Nell’ultimo periodo la situazione era peggiorata. Alle richieste insistenti di rapporti sessuali erano seguiti continui messaggi vocali e minacce di morte, con frasi del tipo “ti brucio la macchina” o “ti faccio trovare la macchina piena di scarafaggi” o ancora “ti faccio venire un infarto”.

La donna aveva deciso anche di incontrare l’indagato per un chiarimento avvertendolo che, se avesse continuato, avrebbe detto ai figli dei suoi comportamenti. A quel punto l’uomo avrebbe estratto un coltello a serramanico puntandoglielo alla gola. L’uomo aveva anche fatto trovare dei vestiti completamente tagliati e distrutti sul parabrezza dell’auto della sua vittima. Infine, l’indagato il 25 novembre scorso aveva chiamato la vittima 59 volte. E trentuno di queste chiamate, insieme a un notevole numero di messaggi vocali, erano state inviate proprio mentre la donna stava sporgendo querela in caserma. A quel punto i carabinieri si sono messi sulle tracce dello stalker e nel corso della successiva perquisizione nella sua abitazione hanno rinvenuto anche il coltello a serramanico di 18 centimetri utilizzato per minacciare la trentenne. L’indagato è stato dunque arrestato e, dopo la convalida, condotto ai domiciliari con il braccialetto elettronico.